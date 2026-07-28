Prosegue la grande Estate Italiana nella Casa dello Sport. Dal 31 luglio al 16 agosto al via i Campionati Europei di nuoto, “European Acquatics Championships Paris 2026”, su Sky e in streaming su NOW . Oltre due settimane con le 5 discipline acquatiche. Ogni giorno su Sky Sport studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi si gara con i commenti di Cristina Chiuso, Francesca Dallapé, Luca Dotto, Arianna Bridi, Tommado Rinaldi e Costanza Fiorenti

Al via la 38^ edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026 . Il prestigioso evento internazionale, in onda su Sky e in streaming su NOW , offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare , prenderà il via venerdì 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre . Dal 4 agosto, la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.

Riflettori puntati sui grandi protagonisti della Nazionale italiana : dai campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi a Gregorio Paltrinieri , passando per Simone Cerasuolo, Alessandro Miressi, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e la giovanissima Sara Curtis . In gara anche altri protagonisti del nuoto azzurro come Federico Burdisso, Leonardo Deplano e il talento emergente Carlos D'Ambrosio , insieme a tutta la spedizione italiana impegnata nelle diverse discipline acquatiche. Grande attenzione anche a Ginevra Taddeucci , tra le principali protagoniste del nuoto in acque libere, e a Chiara Pellacani , punto di riferimento dei tuffi azzurri, mentre nel nuoto artistico l'Italia si presenta con ambizioni di medaglia in tutte le specialità.

La squadra di Sky Sport

Sky Sport seguirà ogni fase dell'evento con una copertura editoriale completa grazie a una squadra di giornalisti e talent dedicata. Le telecronache del nuoto in vasca saranno affidate a Riccardo Re e Cristina Chiuso. Luigi Vaccariello e Arianna Bridi racconteranno il nuoto in acque libere; Francesca Zambon e Costanza Fiorentini il nuoto artistico; Niccolò Omini e Francesca Dallapè i tuffi; Andrea Voria e Tommaso Rinaldi seguiranno invece le gare di tuffi dalle grandi altezze. A Parigi saranno inoltre presenti gli inviati Riccardo Re e Niccolò Omini.

Accanto alle dirette delle gare, nel corso dell'intera manifestazione Sky proporrà una programmazione di approfondimento dedicata. Ogni giorno previsti almeno due appuntamenti con gli studi su Sky Sport 24 e Sky Sport Max, condotti da Sara Benci con la presenza fissa in studio di Luca Dotto. Nella settimana conclusiva dell'evento, dal 10 al 16 agosto, gli studi accompagneranno anche gli Europei di Atletica di Birmingham, offrendo un racconto quotidiano della grande Estate Italiana di Sky, con nuoto e atletica protagonisti di una delle settimane più ricche e spettacolari della stagione sportiva.

Non mancheranno inoltre collegamenti in diretta da Parigi, contributi esclusivi degli inviati, interviste ai protagonisti e la presenza quotidiana di talent e telecronisti nelle diverse edizioni di Sky Sport 24. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.