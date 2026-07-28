Al via venerdì 31 luglio gli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Come seguire le gare su Skyguida tv
Prosegue la grande Estate Italiana nella Casa dello Sport. Dal 31 luglio al 16 agosto al via i Campionati Europei di nuoto, “European Acquatics Championships Paris 2026”, su Sky e in streaming su NOW. Oltre due settimane con le 5 discipline acquatiche. Ogni giorno su Sky Sport studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi si gara con i commenti di Cristina Chiuso, Francesca Dallapé, Luca Dotto, Arianna Bridi, Tommado Rinaldi e Costanza Fiorenti
Al via la 38^ edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Il prestigioso evento internazionale, in onda su Sky e in streaming su NOW, offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze.
La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via venerdì 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre. Dal 4 agosto, la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
La squadra Italia
Riflettori puntati sui grandi protagonisti della Nazionale italiana: dai campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi a Gregorio Paltrinieri, passando per Simone Cerasuolo, Alessandro Miressi, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e la giovanissima Sara Curtis. In gara anche altri protagonisti del nuoto azzurro come Federico Burdisso, Leonardo Deplano e il talento emergente Carlos D'Ambrosio, insieme a tutta la spedizione italiana impegnata nelle diverse discipline acquatiche. Grande attenzione anche a Ginevra Taddeucci, tra le principali protagoniste del nuoto in acque libere, e a Chiara Pellacani, punto di riferimento dei tuffi azzurri, mentre nel nuoto artistico l'Italia si presenta con ambizioni di medaglia in tutte le specialità.
La squadra di Sky Sport
Sky Sport seguirà ogni fase dell'evento con una copertura editoriale completa grazie a una squadra di giornalisti e talent dedicata. Le telecronache del nuoto in vasca saranno affidate a Riccardo Re e Cristina Chiuso. Luigi Vaccariello e Arianna Bridi racconteranno il nuoto in acque libere; Francesca Zambon e Costanza Fiorentini il nuoto artistico; Niccolò Omini e Francesca Dallapè i tuffi; Andrea Voria e Tommaso Rinaldi seguiranno invece le gare di tuffi dalle grandi altezze. A Parigi saranno inoltre presenti gli inviati Riccardo Re e Niccolò Omini.
Accanto alle dirette delle gare, nel corso dell'intera manifestazione Sky proporrà una programmazione di approfondimento dedicata. Ogni giorno previsti almeno due appuntamenti con gli studi su Sky Sport 24 e Sky Sport Max, condotti da Sara Benci con la presenza fissa in studio di Luca Dotto. Nella settimana conclusiva dell'evento, dal 10 al 16 agosto, gli studi accompagneranno anche gli Europei di Atletica di Birmingham, offrendo un racconto quotidiano della grande Estate Italiana di Sky, con nuoto e atletica protagonisti di una delle settimane più ricche e spettacolari della stagione sportiva.
Non mancheranno inoltre collegamenti in diretta da Parigi, contributi esclusivi degli inviati, interviste ai protagonisti e la presenza quotidiana di talent e telecronisti nelle diverse edizioni di Sky Sport 24. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.
La programmazione degli Europei di nuoto su Sky e NOW
Venerdì 31 luglio
- ore 9.00: Nuoto Artistico (Duet Free Preliminary) su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 14.30: Tuffi (Mixed 3m/10m Team Final) su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 18.00: Nuoto Artistico (Duet Technical Final) su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 20.10: Nuoto Artistico (Men's Solo Technical Final) Sky Sport Max
Sabato 1^ agosto
- ore 9.00: Nuoto Artistico (Women's Solo Free Preliminary) su Sky Sport Uno e Max
- ore 12.00: Tuffi (Men's 1m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
- ore 16.00: Nuoto Artistico (Mixed Duet Free Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 17.30: Nuoto Artistico (Duet Free Final) su Sky Sport Uno e Max
ore 20.00: Tuffi (Women's 10m Platform Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 21.20: Tuffi (Men's 1m Springboard Final) su Sky Sport Uno e Max
Domenica 2 agosto
- ore 9.00: Nuoto Artistico (Team Free Preliminary) su Sky Sport Max
- ore 12.30: Tuffi (Women's 1m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
- ore 16.00: Nuoto Artistico (Mixed Duet Tecnhical Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 19.00: Tuffi (Mixed 3m Springboard) su Sky Sport Uno e Max
- ore 20.55: Tuffi (Women's 1m Springboard Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 21.20: Tuffi (Men's 1m Springboard Final) su Sky Sport Max
Lunedì 3 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.00: Nuoto Artistico (Women's Solo Free Final)
- ore 10.15: Nuoto Artistico (Men's Solo Free Final)
- ore 13.00: Tuffi (Women's 10m Platform Preliminary)
- ore 16.00: Nuoto Artistico (Team Free Final)
- ore 19.00: Tuffi (Men's 3m Springboard Synchro Final)
- ore 21.15: Tuffi (Women's 10m Platform Final)
Martedì 4 agosto
- ore 9.00: Nuoto Artistico (Women's Solo Technical Final) su Sky Sport Max
- ore 10.00: Nuoto in Acque Libere (Men's 10km Final) su Sky Sport Uno
- ore 12.30: Tuffi (Women's 3m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
- ore 14.30: Nuoto in Acque Libere (Women's 10km Final) Sky Sport Uno
- ore 16.00: Nuoto Artistico (Team Technical Final) su Sky Sport Max
- ore 19.30: Tuffi (Men's 10m Platform Synchro Final) Sky Sport Uno e Max
- ore 21.15: Tuffi (Women's 3m Springboard Final) Sky Sport Uno
- ore 21.20: Tuffi (Women's 3m Springboard Final) su Sky Sport Max
Mercoledì 5 agosto
- ore 10.00: Nuoto in Acque Libere (Men's 5km Final) su Sky Sport Uno e Arena
- ore 10.30: Tuffi (Men's 3m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
- ore 14.30: Nuoto in Acque Libere (Women's 5km Final) su Sky Sport Arena
- ore 15.00: Nuoto Artistico (Acrobatic Routine Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 18.30: Tuffi (Mixed 10m Platform Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 19.45: Tuffi (Men's 3m Springboard Final) su Sky Sport Uno e Max
Giovedì 6 agosto
- ore 10.00: Nuoto in Acque Libere (Men's 5km Final) su Sky Sport Arena su Sky Sport Arena
- ore 10.30: Tuffi (Men's 10m Platform Preliminary) su Sky Sport Uno e Max
- ore 14.30: Nuoto in Acque Libere (Women's 5km Final) su Sky Sport Arena
- ore 17.30: Tuffi (Women's 3m Springboard Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 19.00: Tuffi (Men's 10m Platform Final) su Sky Sport Uno e Max
Venerdì 7 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.00: Nuoto in Acque Libere (Women's 3m Knockout Final)
- ore 11.00: Nuoto in Acque Libere (Men's 3m Knockout Final)
- ore 13.30: Tuffi Grandi Altezze (Women's 20m R1-R2)
- ore 16.00: Tuffi Grandi Altezze (Men's 20m R1-R2)
Mercoledì 8 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 10.00: Nuoto in Acque Libere (Mixed Relays Final)
- ore 13.30: Tuffi Grandi Altezze (Women's 20m R3-R4)
- ore 16.00: Tuffi Grandi Altezze (Men's 20m R3-R4)
Venerdì 10 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.30: Nuoto in Vasca
- ore 18.30: Nuoto in Vasca
Venerdì 11 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.30: Nuoto in Vasca
- ore 18.30: Nuoto in Vasca
Mercoledì 12 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.30: Nuoto in Vasca
- ore 18.30: Nuoto in Vasca
Giovedì 13 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.30: Nuoto in Vasca
- ore 18.30: Nuoto in Vasca
Venerdì 14 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.30: Nuoto in Vasca
- ore 18.30: Nuoto in Vasca
Sabato 15 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.30: Nuoto in Vasca
- ore 18.30: Nuoto in Vasca
Domenica 16 agosto
su Sky Sport Uno e Sky Sport Max
- ore 9.30: Nuoto in Vasca
- ore 18.30: Nuoto in Vasca