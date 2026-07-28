Mondiali Scherma, altre due medaglie in arrivo con le squadre di fiorettisti e spadiste

Altre due medaglie sicure per l' Italia ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 di scherma nelle prove a squadre: le Nazionali di fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini) e spada femminile , infatti, sono entrambe in finale per l'oro. I fiorettisti hanno debuttato battendo la Malesia , nei sedicesimi di finale, con il punteggio di 45-15 . D'autorità anche il successo negli ottavi sul Brasile , superato 45-20 . Nei quarti di finale hanno superato l' Egitto 45-28 e in semifinale contro il Giappone , dopo una prima fase di equilibrio, hanno chiuso 45-37. In finale per l'oro, la squadra guidata dal ct Simone Vanni , affiancato in panchina dal maestro Marco Vannini , affronterà i padroni di casa di Hong Kong , capitanati dal maestro italiano Zomparelli.

Anche la spada femminile in finale: affronterà l'Estonia

L'Italia della spada femminile, capitanata dalle campionesse olimpiche Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, con la debuttante Gaia Caforio, ha superato agilmente all'esordio l'Australia per 40-14. Negli ottavi di finale le prime insidie sono arrivate dalla Svizzera, battuta poi con il punteggio di 29-27. Nei quarti, poi, le azzurre guidate dal ct Dario Chiadò con Daniele Pantoni, che hanno superato Hong Kong, con un netto 45-24. In semifinale infine, una grande prova corale di carattere ha permesso alle spadiste un sorpasso che sembrava inarrivabile contro la Corea, fino al 7º match, quando l'esordiente Caforio ha dato via alla rimonta da -5 poi completata da Rizzi e Santuccio che è andata a chiudere in controllo 45-44, regalando all'Italia una nuova finale per l'oro. Ad attenderle sarà l'Estonia.