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Sci, Lara Gut-Behrami annuncia il ritiro a 35 anni. Nel palmares due coppe del mondo

Sci

La campionessa svizzera ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica dopo una carriera cominciata nel 2007 con l'esordio in coppa del mondo. Un grave infortunio le aveva precluso la partecipazione all'ultima stagione di gare e alla rinuncia all'Olimpiade di Milano-Cortina. Nel palmares due coppe del mondo e un oro olimpico

La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava a un suo ritorno sugli sci ai Mondiali casalinghi di Crans-Montana 2027.

Swiss-Ski l'aveva inserita negli elenchi delle atlete per la prossima stagione, ma il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre ha messo fine a ogni possibiltà di rivederla in pista. Gut-Behrami ha affrontato mesi di riabilitazione con l'obiettivo di regalarsi un finale di carriera diverso da quello che le aveva costretto a saltare l'Olimpiade di Milano-Cortina. "Dopo un'attenta riflessione sono giunta alla conclusione che non voglio più tornare a gareggiare" ha spiegato la svizzera, che così dice definitivamente basta all'attività da professionista. Nel palmares anche due coppe del mondo e un oro olimpico.

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