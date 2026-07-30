E' stata comunicata la squadra italiana per gli Europei di atletica a Birmingham (10-16 agosto, diretta su Sky Sport e NOW). In gara le medaglie d'oro di Roma Jacobs, Battocletti, Crippa, Tamberi, Fabbri, Fantini, Palmisano, in squadra gli altri 'big' come Stano, Furlani, Diaz, Dallavalle, Dosso, Iapichino. In totale 132 azzurri, battuto il record di Roma 2024 ascolta articolo

La Nazionale italiana di atletica più numerosa di sempre. E' quella che si appresta a disputare i Campionati Europei di Birmingham (Gran Bretagna) in programma dal 10 al 16 agosto e da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono 132 i convocati, di cui 70 uomini e 62 donne, dal direttore tecnico Antonio La Torre: superato il vecchio record dei 116 qualificati degli Europei di Roma 2024.

Presenti tutti i 'big', da Jacobs a Tamberi e Palmisano Fanno parte del gruppo azzurro molte delle medaglie d'oro individuali della passata edizione casalinga: Marcell Jacobs (100), Nadia Battocletti (5000/10.000), Yeman Crippa (a Birmingham nei 10.000), Gianmarco Tamberi (alto), Leonardo Fabbri (peso), Sara Fantini (martello), Antonella Palmisano (marcia). Tre di loro hanno già trionfato in più di un'edizione della rassegna continentale: Tamberi tre volte (Amsterdam, Monaco di Baviera, Roma), Jacobs e Crippa due (Monaco di Baviera e Roma).

Stano, Furlani, Diaz, Dallavalle, Dosso e Iapichino: che squadra l'Italia! Nel team azzurro spicca anche la presenza dell'oro olimpico di Tokyo Massimo Stano (marcia), del campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani, del due volte campione del mondo indoor del triplo Andy Diaz, dell'argento mondiale del triplo Andrea Dallavalle, della campionessa mondiale indoor Zaynab Dosso (100), della campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino. Di nuovo in gara dopo le medaglie individuali di Roma anche Chituru Ali (100), lo sprinter Filippo Tortu, Catalin Tecuceanu (800), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Pietro Riva (maratona in GB), Francesco Fortunato (marcia). Decollano anche gli ori olimpici della staffetta Fausto Desalu e Lorenzo Patta, gli emergenti Matteo Sioli (alto), Francesco Pernici (800), Sofia Fiorini (marcia), Francesco Inzoli (lungo), le tripliste Dariya Derkach ed Erika Saraceni.