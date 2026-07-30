Mondiali scherma, fioretto femminile: è oro Italia

Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Cristino e Martina Batini hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45-29 nella prova a squadre di fioretto femminile. L'Italia conquista così l'ottava medaglia (4 ori e 4 argenti) vincendo anche il medagliere dei Mondiali di Hong Kong

L'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianna Errigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante, 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i Mondiali di Hong Kong con otto medaglie complessive, quattro ori e quattro argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazioni e confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.