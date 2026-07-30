La campionessa olimpica di gigante e supergigante torna ad allenarsi con gli sci sul ghiacciaio di Cervinia, in compagnia del fratello-allenatore Davide. Brignone - reduce dall'operazione a tibia, perone e ginocchio dell'aprile 2025 - aveva chiuso la stagione in anticipo e si recherà a fine agosto a Ushuaia per svolgere un mese di preparazione su nevi invernali

Federica Brignone scalda i motori sulla neve con la due giorni sul ghiacciaio di Cervinia (Aosta) che svolge oggi 30 luglio e domani 31 luglio in compagnia del fratello-allenatore Davide. E’ stata la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica di supergigante e gigante, che ha semplicemente assaggiato la neve in campo libero dopo avere chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della tapa di Coppa del mondo di Soldeu. Da allora sono passati 151 giorni, nulla a confronto dei 292 giorni che seguirono al rientro alla fine dello scorso gennaio nel gigante di Kronplatz dopo l’operazione risalente al 3 aprile 2025. In questo lasso di tempo Federica si è dedicata alla cura del suo corpo, facendo molta attenzione ai messaggi ricevuti dal ginocchio sinistro. Ripresa l’attività fisica da qualche settimana sotto lo stretto controllo dello staff federale, è giunto il tempo di rimettere gli sci e fare un nuovo punto della situazione, prima di affrontare il lungo viaggio oltreoceanico in direzione Ushuaia, dove Brignone si recherà a fine agosto per svolgere un mese esatto di allenamento su nevi invernali, necessario a testarne la salute prima ancora che la condizione tecnica, verso quella che sarà una nuova stagione ricca di appuntamenti con la Coppa del mondo e i Mondiali di Crans Montana nel mese di febbraio.

(Fonte: fisi.org)