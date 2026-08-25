Jacobs torna ad allenarsi: "Stagione non è finita"

Marcell Jacobs è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio subito nella finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. "Ancora al lavoro, la stagione non è finita. Ci vediamo presto", ha scritto sui social il campione olimpico di Tokyo 2020

" La stagione non è ancora finita, ci vediamo presto ". Con un post sui social corredato da un video di un allenamento , Marcell Jacobs ha rassicurato i tifosi in vista delle prossime settimane. L'esito degli esami dopo l'infortunio subito nella finale degli Europei a Birmingham parlava di "lesione di media entità alla coscia sinistra già in via di risoluzione". Il campione olimpico a Tokyo 2020 sembra già sulla buona strada per il rientro in pista .

Come si era infortunato Jacobs agli Europei

I crampi ai polpacci e un risentimento all'adduttore avevano bloccato Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri agli Europei, chiusa al settimo posto dopo appena 40 metri. Il motivo? Un'alterazione crampiforme a tutti e due i polpacci. Cinque giorni fa l'esito degli esami e il proseguo del percorso terapeutico a Roma, ora l'allenamento in pista (ma anche in piscina e in palestra) che fa ben sperare in vista di un suo ritorno alle gare.