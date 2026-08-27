Dopo una stagione con titolo mondiale indoor, doppio oro europeo e prima vittoria in Diamond League, Battocletti arriva a Bellinzona per provare a prendersi il record italiano dei 1.500. La distanza non le è naturale, ma proprio per questo le permette di correre con più disinvoltura, affidandosi al lavoro costruito con il padre Giuliano, alla progressione finale e a una serenità ritrovata dopo i problemi di ferritina che avevano complicato l’avvicinamento agli Europei