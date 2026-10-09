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il racconto

Il 'periodo di mezzo' dell'atletica leggera

Federica Frola

Federica Frola

C'è quella fase di limbo che vive l'atletica in cui i protagonisti si preparano, con più calma, alle prossime competizioni. In Italia sono in tanti a dover pensare al futuro e possono farlo anche all'interno di eventi molto particolari

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