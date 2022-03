5/11

COME SI GIOCA?

La novità apportata dal suo ideatore sta nel "combinare" i due sport: non più gli scacchi dopo essersele date sul ring (che già non sembra semplice), ma round alternati di pugilato e scacchi. I due sfidanti si affrontano così su undici riprese, iniziando con un round di scacchi della durata di quattro minuti, seguito da uno di pugilato della durata di tre minuti. E così via, con un minuto di pausa tra un round e l'altro per cambiarsi, riprendersi e mettere/togliere la scacchiera nelle versioni più spettacolari, in cui si resta sempre sul ring