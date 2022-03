1/9

Chi non ci ha mai provato in ufficio? Si inizia "scivolando" dalla propria scrivania a quella del collega, troppo pigri per alzarsi e fare due passi, e si finisce per lanciarsi lungo i corridoi quando il capo non c'è. La sedia da ufficio si presta benissimo allo scopo: e c'è chi ha saputo trasformare una disciplina da pausa caffè in una specie di sport