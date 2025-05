Con tenacia e talento l’Italia ha scritto la storia del curling: Amos Mosaner e Stefania Costantini, già oro alle Olimpiadi di Pechino 2022, trionfano da imbattuti anche in Canada ai Mondiali 2025. Una cavalcata perfetta che porta per la prima volta l’Italia sul tetto del mondo e che fa già sognare in vista di Milano-Cortina