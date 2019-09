Francesco Molinari difende il titolo nel BMW PGA Championship (19-22 settembre), uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si disputa al Wentworth Golf Club di Virginia Water, in Inghilterra. Insieme al torinese saranno in campo anche il fratello Edoardo, Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi e Nino Bertasio. In un field da grandi occasioni Francesco Molinari, al momento numero nove del World Ranking, proverà a ripetersi per divenire il primo italiano a imporsi per due volte nella gara (a segno anche Costantino Rocca nel 1996 e Matteo Manassero nel 2013), ma soprattutto per riprendere la grande cavalcata che, dopo quel 27 maggio 2018, lo ha reso protagonista assoluto della stagione con i successi nel PGA Tour (Quicken Loans), in un major (Open Championship) e con la straordinaria prestazione in Ryder Cup, record europeo di cinque vittorie in altrettanti incontri, la conquista della Race To Dubai (numero 1 nel continente) e infine, tra i tanti riconoscimenti, la nomina a sportivo mondiale non britannico dalla BBC. Quest’anno tante ombre e poche luci, ma comunque un altro titolo in bacheca sul circuito americano (Arnold Palmer Invitational).