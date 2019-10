Il golf club si rifà il look

Con la Ryder Cup 2022 Roma e l'Italia si preparano dunque ad accogliere per la prima volta nella storia il super evento golfistico che vedrà affrontarsi l'Europa (sotto un'unica bandiera) e gli Stati Uniti d'America.

Intanto il Marco Simone, circolo della famiglia Biagiotti, continua a rifarsi il look in vista del grande appuntamento. Le prime nove buche del percorso di gara sono in fase di completamento e la seconda fase dei lavori comincerà già questa settimana e interesserà le restanti nove, che verranno ultimate entro maggio 2020 per permettere la semina durante l'estate. Parallelamente la Club House e il campo pratica saranno completamente rinnovate per permettere al Marco Simone di ospitare il 78° Open d'Italia nell'autunno 2021. "La nostra realtà - ha spiegato Lavinia Biagiotti, presidente del circolo - è la più eccitante e avanguardistica interpretazione contemporanea dell'architettura golfistica. Le ondulazioni del terreno, i corsi d'acqua, l'antico e nobile castello sono gli elementi caratterizzanti di questo nuovo esclusivo percorso, armoniosamente inserito nel suo ambiente naturale. Dall'esperienza di grandi professionisti statunitensi ed anglosassoni quali Tom Fazio II ed European Golf Design prendono forma le 18 buche Ryder Cup". Roma intanto aspetta il suo show.