L'Open d’Italia numero 76 prenderà il via giovedì all'Olgiata GC di Roma, luogo in cui torna a 17 anni di distanza. La prima volta del più importante torneo golfistico italiano risale addirittura al 1925, quando il Consiglio direttivo del Golf Alpino di Stresa stanzia la somma di 3.000 lire (1,5 euro al cambio attuali) per indire una gara di campionato "per Professionali". Vi partecipano tre distinti signori in giacca e cravatta: William H. Jolly, Luigi Prette e Francesco Pasquali, che completò le 36 buche in 154 colpi, uno in meno di Jolly e iscrisse il suo nome nell'albo d'oro. Nella seconda edizione, il tee di partenza vide partecipare i più noti professionisti dell’epoca. A spuntarla fu il francese August Boyer, allora diciottenne, destinato a stabilire il record di successi con ben quattro (1926, 1929, 1930, 1931, poi emulato dal belga Flory Van Donck), ufficiosamente il vincitore più giovane del torneo, anche se le statistiche dell’European Tour riconoscono il primato a Francesco Molinari (23 anni, 180 giorni nel 2006).