Una delle coppie più consolidate del golf si separa: Francesco Molinari ha annunciato la sua interruzione del rapporto professionale che lo ha legato a Pello Iguaran dal 2016. Chicco ha scelto di cambiare caddie dopo aver mancato il taglio all’Open d’Italia: un sodalizio, quello tra Molinari e Pello, che negli ultimi tre anni ha portato l'italiano in cima al mondo. Sarà Jason Hempleman a sostituire lo spagnolo sino a fine stagione (vale a dire i playoff della Race to Dubai, dal 21 al 24 novembre), mentre nel 2020 il caddie di Molinari sarà Mark Fulcher, storica spalla di Justin Rose: in undici anni, i due insieme hanno vinto otto volte sul PGA Tour, lo US Open 2013, la medaglia d’oro alle Olimpiadi e la FedEx Cup 2018. Fulcher aveva interrotto la lunga collaborazione con Rose a maggio, reduce da un'operazione al cuore, ma adesso sembra in grado di tornare a lavorare a tempo pieno.

L'annuncio su Instagram

"Sono state quasi 4 stagioni di emozioni incredibili e lavoro davvero produttivo, ma sfortunatamente le relazioni a volte non finiscono come tutti vorremmo.

Pello sarà sempre un membro del mio team e, soprattutto, della mia famiglia. È una delle persone più laboriose, leali, positive e riflessive che ho incontrato durante la mia carriera.

Abbiamo avuto momenti belli e momenti difficili sul campo, ma soprattutto siamo cresciuti insieme e come individui durante il tempo insieme.

Buona fortuna per il futuro e grazie per una fantastica esperienza insieme.



Jason Hempleman sarà il mio caddie fino alla fine dell’anno.

Mark Fulcher sarà il caddie dall'inizio del 2020".