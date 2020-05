Da venerdì 1° maggio in Austria si è tornati a giocare a golf, seppur con diverse restrizioni: mascherine, distanziamento sociale e palline non intercambiabili. Anche l'Irlanda è pronta a riaprire i green a partire dal prossimo 18 maggio, come annunciato dalla Federazione

L'Austria riapre i green, l'Irlanda è pronta a farlo dal prossimo 18 maggio. Cominciano a vedersi spiragli di luce anche per lo sport nella 'fase 2' dei vari Paesi impegnati nella lotta al Covid-19. Mascherine, disinfettanti, restrizioni e partenze distanziate. Così in Austria da venerdì 1° maggio si è tornati a giocare a golf dopo il lockdown richiesto dalla pandemia di coronavirus. "Priorità alle discipline che non prevedono il contatto fisico", l'annuncio di Werner Kogler, vice-cancelliere e ministro dello Sport austriaco. Così tra i primi impianti a riaprire anche i circoli di golf. Club House però chiuse, così come gli spogliatoi e gioco in sicurezza tra distanziamento sociale, mascherine e palline non intercambiabili. Dopo gli USA, anche in Austria si è dunque tornati a giocare a golf, "disciplina dove il contatto - come spiegato ancora da Kogler - non è nella natura stessa dello sport".