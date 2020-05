Sky Sport Arena, giornata dedicata al grande golf

Giovedì 7 maggio, per tutto il giorno, sarà possibile rivivere le migliori edizioni degli ultimi 15 anni dell’Open d’Italia e il meglio dell’Italian Pro Tour 2019. Appuntamento da non perdere, ovviamente, su Sky Sport Arena

In attesa di raccontare i prossimi Major, il golf torna giovedì 7 maggio su Sky per una giornata speciale che ci riporterà indietro negli anni per gustare i colpi dei grandi campioni che hanno calcato i nostri campi dai primi anni duemila fino all’ultimo Italian Open, giocato all’Olgiata lo scorso ottobre.

E’ ovviamente Sky Sport Arena il canale su cui sintonizzarsi e si parte prestissimo, alle 6, per rivedere la vittoria di Enrico Di Nitto nell’ultimo Campionato Nazionale Open, disputatosi a luglio 2019 al Golf Nazionale di Sutri. In programmazione anche altri eventi dell’Italian Pro Tour 2019, come il Cervino Open, l’Abruzzo Open e il Memorial Giorgio Bordoni ma il fiore all’occhiello è rappresentato dalle migliori edizioni dell’Open d’Italia dal 2006 in poi.

Alle 7 scatta l’edizione 2007, giocata al Golf Club Tolcinasco e vinta da Gonzalo Fernandez Castano, mentre alle 9 ci si sposta al Royal Park i Roveri di Torino per la vittoria a sorpresa dell’argentino Vancsik. Alle 12 è la volta dell’edizione 2012, sempre al Royal Park e ancora con Fernandez Castano a farla da padrone ai danni del sudafricano Mulroy. Alle 14.45 troviamo Francesco Molinari difendere il titolo conquistato l’anno precedente al Golf Club Milano. La sua è una difesa più che discreta ma stavolta, al parco di Monza, l’inglese Tyrrel Hatton si dimostra il più forte in campo davanti all’inglese Ross Fisher. Alle 17 ed a mezzanotte e mezza andiamo indietro di pochi mesi, ottobre 2019, e ci spostiamo all’Olgiata Golf Club dove i nostri Pavan e Laporta si comportano benissimo ma l’austriaco Bernd Wiesberger si impone sull’inglese Matthew Fitzpatrick.

Ma è la serata il momento clou, quello in cui potremo rivivere i due successi di Francesco Molinari, a Tolcinasco nel 2006 e al Golf Club Milano nel 2016. Un Francesco totalmente diverso, dilettante con un grande avvenire davanti nel primo caso, giocatore già di caratura mondiale nel secondo, quando si lasciò andare ad un’esultanza rabbiosa sull’ultimo green, per un successo che mancava da troppo tempo.

Appuntamento quindi giovedì 7 maggio nell’Arena di Sky Sport per lasciarci trasportare sui campi più belli del Belpaese e ammirare le prodezze dei migliori giocatori del tour europeo.

Giovedì 7 maggio, la programmazione su Sky Sport Arena