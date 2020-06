Nick Watney è il primo giocatore del PGA Tour trovato positivo al Covid-19: lo statunitense è stato costretto a ritirarsi dal RBC Heritage al termine del secondo giro. Il torneo però prosegue regolarmente, con McIlroy che ha confidato: "Nick mi ha mandato un sms in cui sperava di non essersi avvicinato troppo a me" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Primo positivo al coronavirus sul PGA Tour di golf: è l'americano Nick Watney, costretto a ritirarsi dal RBC Heritage e ora in isolamento per almeno 10 giorni. La notizia arriva da Hilton Head Island (South Carolina) proprio nel corso del secondo round del torneo del massimo circuito statunitense del green maschile. Una falla sul sistema di sicurezza dell'organizzazione che, alla vigilia del torneo, aveva comunicato la negatività di tutti gli addetti ai lavori. Poi il fulmine a ciel sereno, con il 39enne di Sacramento che poche ore prima dell'inizio del secondo giro ha manifestato sintomi. Prima il controllo, poi il tampone, dunque il verdetto. Che spaventa anche e soprattutto altri due golfisti a stelle e strisce, Vaughn Taylor e Luke List, compagni di gioco nel primo round di Watney, ora sottoposti al tampone insieme ai loro caddy. Taylor ha dichiarato di aver ricevuto la notizia solo dopo dieci buche giocate della seconda manche. "E' stato scioccante - le dichiarazioni del 44enne di Roanake (Virginia) - e il tutto mi ha reso nervoso. Spero Nick stia bene. Non abbiamo avuto contatti ravvicinati ma adesso dobbiamo aspettare l'esito dei test". "L'auspicio è che questo resti un caso isolato, altrimenti sarà dura". Questa invece la posizione di List.