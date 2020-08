Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, in diretta su Sky Sport Arena (anche in streaming su NOW TV), il grande golf fa tappa negli Stati Uniti con il primo Major della stagione. Dopo il rinvio dell'Augusta Masters a novembre, l'appuntamento a San Francisco diventa il torneo che apre il mini tour da tre super eventi. Ecco la programmazione del Pga Championship su Sky

Il grande golf fa tappa negli Stati Uniti, dove da giovedì 6 a domenica 9 agosto è in programma il "PGA Championship", primo Major della stagione. In realtà, avrebbe dovuto essere il secondo, ma dopo il rinvio dell’Augusta Masters a novembre, diventa di fatto il torneo che apre il mini tour composto in questa stagione da tre grandi eventi, e non dai quattro che solitamente lo compongono. Anche il PGA Championship ha dovuto fare i conti con il Covid-19; originariamente previsto a metà maggio, è stato spostato in un periodo insolito per il torneo, che vedrà, comunque, al via il meglio del golf mondiale. Si gioca sul percorso del TPC Harding Park di San Francisco, nello stato della California.

Il Pga Championship su Sky Sport leggi anche Forfait di Francesco Molinari al Pga Championship Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport Arena e anche in streaming su NOW TV, con una programmazione di ben 24 ore di grande golf (6 per ogni giornata). Al commento si alterneranno Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Alessandro Lupi e Michele Gallerani. Inoltre, su Sky Sport 24, tutti i giorni, poco prima del via alla giornata di gara, "Studio Golf" in diretta condotto da Francesca Piantanida; al suo fianco si alterneranno Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Roberto Zappa. Francesca Piantanida curerà anche gli aggiornamenti previsti sempre su Sky Sport 24.