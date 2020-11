Augusta Masters al via: da giovedì live su Sky

Sono passati diciannove mesi da quel come back storico, dal ritorno al successo in un major di Tiger Woods. La pandemia ha rivoluzionato tutto e questa 84^ edizione dell’Augusta Masters si gioca per la prima volta nella sua storia a novembre, con colori a cui non siamo abituati, lontanissimi dalla primavera delle azalee in fiore e rigorosamente a porte chiuse cioè senza pubblico né patrons con le proprie seggioline verdi e senza il par 3 contest, la gara inaugurale, quella che stempera sempre le tensioni prima di fare sul serio. Previsto il taglio dopo i primi due giri per giocare nel weekend dove si qualificheranno soltanto i primi 50 e parimerito. Tanta la curiosità su come cambierà il percorso a livello tecnico con un clima decisamente più fresco. Se Francesco Molinari tornerà ad incantarci dopo il quinto posto del 2019. La motivazione c’è come ha dichiarato in un'intervista al Guardian : “Sarebbe bello tornare dopo un anno e chiuderlo per andare avanti”.