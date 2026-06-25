L'83° Open d'Italia è su Sky e su NOW: al via oggi il principale torneo italiano

L'83° Open d'Italia è su Sky e su NOW: al via oggi il principale torneo italianoGUIDA TV
Appuntamento dal 25 al 28 giugno con l'edizione numero 83 dell'Open d'Italia: tutti gli appuntamenti per seguire il più prestigioso torneo italiano su Sky e in streaming su NOW
Il DS Automobiles 83° Open d’Italia di golf è in arrivo su Sky e in streaming su NOW, da domani, giovedì 25 a domenica 28 giugno. L’evento più importante del panorama golfistico nazionale quest’anno si disputerà al Circolo Golf Torino - La Mandria. Nei quattro giorni della competizione saranno 156 i giocatori in gara, sulla distanza di 72 buche, con in palio un montepremi di 3.000.000 di dollari. Tra i tanti italiani sul tee di partenza, ci saranno Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe di Ryder Cup, il fratello Francesco, Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Tre i Major Champions presenti a Torino: lo statunitense Patrick Reed, l’inglese Danny Willett e Luke Donald, ex numero uno al mondo e per la terza volta consecutiva capitano del Team Europe di Ryder Cup. La telecronaca dell’evento sarà affidata a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati. Per tutti i giorni dell’evento gli approfondimenti saranno curati da Francesca Piantanida con ospite Roberto Zappa e il contributo di Alessandro Lupi nello studio on site, sul campo di gara e saranno in onda su Sky Sport 24 e Sky Sport Golf.
Nella Casa dello Sport di Sky ampia copertura dell’Open d’Italia 2026, con notizie e highlights anche sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la sezione premium di SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
La programmazione dell’Open d’Italia 2026 su Sky e NOW
Giovedì 25 giugno
- Dalle 13 alle 18 (studio alle 12.45 e alle 18 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa) su Sky Sport Golf. Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati. Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa
Venerdì 26 giugno
- Dalle 13 alle 18 (studio alle 12.45 e alle 18 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa) su Sky Sport Golf. Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati. Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa
Sabato 27 giugno
- Dalle 13.30 alle 18 (studio alle 13.15 e alle 18 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa) su Sky Sport Golf. Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati. Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa
Domenica 28 giugno
- Dalle 12 alle 17 (studio alle 11.45 e alle 17 con Francesca Piantanida e Roberto Zappa) su Sky Sport Golf. Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani e Marco Cogliati. Inviati Alessandro Lupi, Francesca Piantanida e Roberto Zappa