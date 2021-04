Al via oggi l'Augusta Masters, torneo di golf più atteso dell'anno e primo Major del 2021, con tutti i migliori del mondo sul green. Tutti i Majors su Sky Sport: il Masters in diretta fino a domenica 11 aprile e anche in streaming su NOW. Si parte stasera alle 21 su Sky Sport Arena

Da giovedì 8 a domenica 11 aprile appuntamento su Sky Sport e in streaming su NOW con l’85^ edizione del “Masters”, il torneo di golf più atteso dell’anno, conosciuto anche con il nome di Augusta Masters. Primo Major della stagione, metterà a confronto i migliori giocatori del mondo per la conquista dell'ambita Giacca Verde, riservata al vincitore del torneo. Sarà Sky a trasmettere l’evento americano, in programma sul percorso dell’Augusta National Golf Club di Augusta, nello stato americano della Georgia. Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con il commento affidato a Alessandro Lupi, Michele Gallerani, Massimo Scarpa e Roberto Zappa. Su Sky Sport Arena la prima e la quarta giornata, su Sky Sport Uno la seconda e la terza. A precedere l’inizio di ogni giornata uno Studio Golf condotto da Francesca Piantanida, in compagnia dei talent di golf di Sky, in onda live su Sky Sport 24 alle 18.45 e in secondo passaggio 15 minuti prima del via sui canali che trasmetteranno l’evento.