Azione spettacolare nella prima giornata del Masters di Augusta, torneo trasmesso da Sky Sport. Nel video Tommy Fleetwood realizza una strepitosa "hole-in-one" alla buca 16, facendo centro con un solo colpo. L'inglese, che ha chiuso la tornata in 31esima posizione con lo score di +2 in compagnia di Francesco Molinari, tornerà sul green venerdì 9 aprile a partire dalle 21 su Sky Sport Uno per la seconda giornata

MASTERS, I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA