Strepitosa "hole-in-one" di Fleetwood

Justin Rose è solo in testa dopo il primo giro: -7, con 4 colpi di vantaggio sui secondi e almeno 5 o 6 sugli ex campioni Patrick Reed e Jordan Spieth e addirittura di più sugli altri favoriti. Il numero 1 del mondo e campione in carica, Dustin Johnson, per esempio è distante 9 colpi; stesso score dell’azzurro Francesco Molinari (per lui +2 con 2 birdie e 4 bogey). Anche peggio è riuscito a fare lo scienziato Bryson Dechambeau, vincitore dell’ultimo US Open, ma apparentemente in difficoltà sul campo della Georgia. L’andamento della prima giornata non ha smentito le aspettative, perché lo spettacolo, nonostante le difficoltà dovute ai green duri e velocissimi, non è mancato e non è mancata nemmeno la soddisfazione di una buca in uno, per Tommy Fleetwood alla 16. Ma quello che è stato fatto nel primo giorno non può certo far pensare di aver segnato la storia, perché la differenza vera su un percorso così affascinante, da sempre capace di riservare colpi di scena fino alla settanduesima buca, la si fa solo la domenica pomeriggio. Quindi buca dopo buca, colpo dopo colpo, serviranno pazienza, solidità mentale e rispetto del campo.