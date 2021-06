Undici anni dopo lo storico trionfo in Ryder Cup, Chicco ed Edo Molinari tornano insieme sul green e lo fanno nel terzo Major della stagione, lo US Open, al via giovedì a Torrey Pines. Sarà un'edizione a forti tinte azzurre, con ben tre italiani in campo: oltre ai fratelli torinesi, al via anche il debuttante Guido Migliozzi. In California mancherà Woods, con i soliti Johnson, Koepka e Rahm tra i favoriti. Il torneo in diretta da giovedì a domenica su Sky Sport