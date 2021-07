Torna l'Open Championship, due azzurri al via

leggi anche

Us Open, trionfa Rahm. Migliozzi super: chiude 4°

Si torna a giocare questo major a distanza di due anni dopo la cancellazione del torneo a causa della pandemia con 32mila persone attese per i quattro giorni di gara. Con ancora qualche restrizione: la proibizione di rilasciare autografi da parte dei giocatori. In un’edizione con moltissime defezioni tra cui Bubba Watson ed il Masters Champion Hideki Matsuyama, risultati positivi al tampone.

Ma l’Italia conta e spera sul giovane debuttante Guido Migliozzi reduce dallo straordinario quarto posto allo Us Open ed in piena corsa per un posto nella squadra europea di Ryder Cup alla fine di settembre negli Stati Uniti e su Francesco Molinari che torna a giocare l’Open, portandosi nel cuore il trionfo di tre anni fa a Carnoustie che gli ha e ci ha cambiato la vita...così come è capitato a Shane Lowry, l’irlandese dagli occhi azzurri che ha incantato tutti al Royal Portrush nel 2019 e che è pronto a difendere il titolo in un’edizione dell’Open che segni, si spera, il ritorno alla normalità.



Appuntamento da non perdere live su Sky Sport Arena da giovedì 15 a domenica 18 luglio.