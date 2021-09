Usa, Ryder Cup a un passo: Europa sotto 11-5

Con un vantaggio di 11-5, il team USA è vicinissimo a portare a casa il trofeo della Ryder Cup dopo le prime due giornata di gara.

I ragazzi del capitano Steve Striker hanno finora dominato la scena e oggi (diretta Eurosport) sarà loro sufficiente portare a casa 3 punti e mezzo sui 12 a disposizione nei match singoli per raggiungere la fatidica cifra di 14 e mezzo. Dustin Johnson è stato il mattatore, con 4 successi in altrettanti match ma anche Sheffler, Morikawa e Dechambeau hanno confermato le attese del loro capitano.

Dall'altra parte, il Team Europe si trova in una condizione ancora più difficile rispetto a quando, 9 anni fa, riuscì in quella straordinaria rimonta definita, appunto, il miracolo di Medinah. Tra i giocatori di Padraig Harrington ci sono 4 superstiti di quella storica giornata e certamente in queste ore staranno provando a trasmettere ai compagni la stessa carica. Da segnalare l'ottima prova fin qui di Jon Rahm e Sergio Garcia, mentre è per ora una Ryder Cup da dimenticare per Rory McIlroy.