L'Augusta Masters LIVE su Sky, due italiani al via

Benvenuti all ’86^ edizione del Masters . Il primo impatto con i profumi ed i colori del primo major della stagione è con quello con Magnolia Lane, la strada che ci porta da Washington Road alla clubhouse dell’ Augusta National . Un meraviglioso viaggio tra 60 magnolie in fiore, piantante nel lontano 1850. Il Masters è da sempre conosciuto come un torneo senza tempo dove la tradizione è sinonimo dell’evento stesso e dove ogni anno si onora il passato. E’ anche la patria di molti primati . Il p rimo torneo a 72 buche giocato su quattro giorni . Il primo ad impiegare l’uso delle classifiche, il primo ad introdurre le tribune, il primo ad essere trasmesso alla radio e poi a colori in tv.

Il Masters live su Sky Sport Arena. Due gli Azzurri

Questo weekend siamo pronti per vivere lo spettacolo del Masters, in diretta su SkySport Arena, sugli immacolati green di Augusta con due italiani al via: Francesco Molinari e Guido Migliozzi. In un field composto dai migliori golfisti del mondo ma senza Phil Mickelson che ha personalmente deciso di rinunciare alla partecipazione per la prima volta dopo quasi 30 anni di onorata carriera. A difendere il titolo Hideki Matsuyama, il primo giapponese nella storia a vestire la "green jacket" , non al cento per cento della forma. Continuano infatti per lui problemi legati ad un infortunio al collo che lo hanno costretto a ritirarsi lo scorso weekend dopo appena nove buche dal Valero Texas Open, torneo del Pga tour. Qualche novità, per questa edizione 2022 del Masters ci sarà ed arriva direttamente dal campo con il par 4 della 11 ancora più lungo del solito, portato a 520 yards e qualche cambiamento anche alla buca 15 da 550 yards con un unico obiettivo, quello di rendere l’Augusta National ancora più tosto. Con la testa e l’immaginazione ad un nuovo traguardo che non sembra così lontano, quello di abbracciare la realtà virtuale per vivere ancora più intensamente il più grande spettacolo del golf.