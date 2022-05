PGA Championship, sul green Woods e Molinari

Appuntamento su Sky Sport per il secondo Major della stagione, il PGA Championship. Si gioca sul percorso del Southern Hills Country Club di Tulsa, nello stato americano dell’Oklahoma, da giovedì 19, a domenica 22 maggio: tutte le 4 giornate del torneo in diretta su Sky Sport Arena e su NOW. A parte l’assenza di Phil Mickelson, il field sarà quello delle grandi occasioni, compreso Tiger Woods e l’italiano Francesco Molinari Condividi

É il major più democratico. Nessun invito speciale. Al PGA Championship vale la dura legge del campo. É il torneo della Pga of America. L'unico torneo del grande slam dove non si contemplano dilettanti, ma solo professionisti. L’edizione numero 104 si gioca a Southern Hills, Tulsa, Oklahoma per la quinta volta nella sua storia. La prima volta il Pga Tiger Woods l’ha vinto nel 1999 a 23 annni, l’ultima nel 2007, proprio su questo campo e dopo una lunga tregua dopo aver scalato l’Everest al Masters un mesetto fa, oggi la Tigre, in partita nei primi due giri con Mcilroy e Spieth, è pronta per una nuova sfida con un unico obiettivo molto chiaro nella testa: “Mi sento di poter vincere. Devo solo andare in campo e provarci. Devo fare il mio lavoro. Si comincia oggi e sarò pronto”

Francesco Molinari unico italiano in gara leggi anche Tiger Woods entra nella Hall of Fame del golf In un field straricco di giovani talenti a partire dal numero uno della classifica mondiale e freschissimo vincitore ad Augusta, Scottie Sheffler. Ma senza il defending Champion Phil Mickelson, il più anziano giocatore capace di vincere il Pga alla soglia dei 51 anni. Unico italiano in gara Francesco Molinari, nel 2017 2° a Quail Hollow ed all’undicesima partecipazione al Pga Championship. La corsa al pesantissimo Wanamaker Trophy si prospetta durissima. Anche per il solo fatto di fare uno strappo al cielo da oltre dodici chili!