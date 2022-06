US Open al via oggi su Sky. Due italiani sul green

A Brookline (USA), il terzo Major della stagione: il meglio del golf mondiale nello stato del Massachusetts , con due italiani al via Francesco Molinari e Guido Migliozzi. In diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW da giovedì 16 a domenica 19 giugno

Appuntamento con il golf su Sky, per il terzo Major della stagione, lo US Open, giunto alla 122^edizione, e che quest’anno si disputerà nello stato americano del Massachusetts. Si gioca sul percorso del The Country Club di Bookline, sobborgo ad ovest di Boston, da giovedì 16, a domenica 19 giugno e tutte le quattro giornate del torneo verranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il commento affidato ad Alessandro Lupi, Michele Gallerani, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Massimo Scarpa.