Ryder Cup 2023, Love III nominato vicecapitano Usa

Gli Stati Uniti hanno un nuovo vicecapitano: si tratta di Davis Love III. A nominarlo è stato il capitano del team USA Zach Johnson, il quale aveva già nominato Steve Stricker come vicecapitano per la Ryder Cup 2023, che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma. "La sua passione per questo evento non ha eguali. Mi affiderò molto alla sua esperienza e al suo intuito. Il nostro obiettivo è chiaro: bissare il successo ottenuto nel 2021 in Wisconsin", ha dichiarato il capitano Johnson. Il nativo di Charlotte ha giocato in sei Ryder Cup (1993, '95, '97, '99, 2002, '04) e conta 21 vittorie in carriera nel PGA Tour.