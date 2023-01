Golf, tre Azzurri all'Hero Dubai Desert Classic

Rory McIlroy con obiettivo tripletta a Dubai. In campo per il Desert Classic anche tre Azzurri: Francesco Molinari, il fratello Edoardo e Guido Migliozzi. Il torneo live su Sky Sport Golf da giovedì 26 a domenica 29 gennaio

Il primo torneo del 2023, la prima apparizione nel nuovo anno del numero 1 del mondo nonchè ambassador del DP World Tour. Mr Rory Mcilroy questo weekend gioca l’ Hero Dubai Desert Classic - live su Sky Sport Golf - gara che ha vinto nel 2009 ad appena 19 anni superando di un colpo Justin Rose ma anche qualche anno dopo nell’edizione 2015. L’ obiettivo di McIlroy ora è la tripletta a Dubai grazie anche allo slancio di una stagione appena chiusa con una top 8 in tutti e 4 i majors, 3 successi sul PGA Tour ed un bottino straordinario: la Fedexcup e l’ordine di merito europeo. Straordinario è anche il montepremi in palio nel fine settimana, nella seconda tappa consecutiva delle Rolex Series da 9 milioni di montepremi complessivo in un field ricco di stelle come Shane Lowry, Tommy Fleetwood, Tyrrel Hatton , giocatori tutti con forti ambizioni da pedine di Team Europe alla prossima Ryder Cup a Roma e dove l’Italia spera di avere qualche azzurro.

Tre Azzurri a Dubai: Francesco ed Edoardo Molinari e Migliozzi

Gli azzurri già in campo all’Emirates Golf Club sono tre. Francesco Molinari riparte dal quinto posto di Abu Dhabi. In gara anche il fratello Edoardo e Guido Migliozzi su un percorso che appare corto e veloce e con qualche novità come il nuovo wedge con le iniziali stampate sulla faccia del bastone di Rory Mcilroy che nei giorni pre gara si è reso protagonista di una vera e propria rissa ‘in panchina’ da golf con Patrick Reed, detto ormai Capitan Saudi per la sua scelta di schierarsi con la Lega araba di golf… uno scontro tra i due culminato con un lancio di tee dell’americano dritto contro il numero uno del mondo come riportato dal Daily Mail. E se queste sono le premesse, lo spettacolo è assicurato in tutti i sensi.