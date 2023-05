Il polacco Meronk vince l'Open d'Italia

Verso la Ryder Cup

Archiviato l'Open d'Italia, adesso inizierà la marcia d'avvicinamento verso la Ryder Cup 2023 che si svolgerà sull'impegnativo percorso del Marco Simone dal 29 settembre al 1° ottobre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Guidonia Montecelio. "La Ryder Cup è un evento stratosferico, aprirà una nuova era per il golf italiano" ha detto il presidente della Federgolf, Franco Chimenti.