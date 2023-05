Pga Championship al via, c'è anche Molinari

Secondo Major al via senza Woods, ma con tutto il resto del meglio del golf mondiale compreso il defending Champion Justin Thomas. Poi Mcilory e, unico italiano in gara, Francesco Molinari. Live su Sky Sport Golf e su NOW da oggi a domenica 21 maggio

Lo chiamano il Major dei professionisti. E’ il Pga Championship. Da quando nel 1916 Rodman Wanamaker, erede di un impero di grandi magazzini a New York, decise di riunire un po’ di amici tra cui Francis Ouimet e Walter Hagen per una riunione speciale. Il tema? L’ipotesi di dare vita ad un’organizzazione che rappresentasse i giocatori professionisti ed ecco qui la Pga of America. Contestualmente alla nascita di questa speciale organizzazione si decise che ogni anno si sarebbe tenuto un torneo aperto ai soli professionisti. Questo weekend (da giovedì a domenica) si gioca il Pga Championship 2023, secondo major della stagione sul percorso di Oak Hill, per la quarta volta nella storia. Un campo, quello dell’East Course, situato a Pittsford, NewYork, un sobborgo di Rochester. Un campo che ha fatto anche la storia della Ryder Cup, quella del 1995, una delle edizioni giocate da Costantino Rocca.

Major al via senza Woods, c'è Francesco Molinari

Al via per la 105^ edizione il meglio del golf mondiale compreso il defending Champion Justin Thomas, attualmente numero 9 della classifica mondiale. Tra gli altri Mcilory che arriva da una deludente prestazione al Wells Fargo Championship e fuori al taglio ad Augusta. Un unico italiano in gara: Francesco Molinari. Out Tiger Woods ancora in fase di recupero dall’operazione alla caviglia di qualche settimana fa. Diretta su Sky Sport Golf da oggi. Caccia aperta al Wanamaker Trophy: 71 cm di altezza, 69 di larghezza e 13 chili per la gloria ad Oak Hill!

Quattro giorni live su Sky Sport Golf

Tutte le quattro giornate del torneo verranno trasmesse in diretta su Sky Sport Golf, canale di riferimento, e in streaming su NOW, con il commento affidato ad Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Michele Gallerani. Previsto anche uno “Studio Golf”, in onda live a inizio giornata, con la conduzione di Francesca Piantanida, affiancata dai talent golf di Sky, che si alterneranno in studio.