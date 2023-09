Una moneta tridimensionale per la Ryder Cup

Una moneta tridimensionale per celebrare la Ryder Cup 2023 per la prima volta in Italia e tutta da seguire live dal 29 settembre al 1° ottobre su Sky Sport Golf e in stremiang su NOW. Le monete della Collezione Numismatica 2023, emesse oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, sono coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La moneta in argento rodiato, dal valore nominale di 10 euro, ha una tiratura di 10.000 pezzi. Sul dritto c'è il logo ufficiale del torneo internazionale di golf che si staglia su una pallina da golf. Nel giro, la scritta “Repubblica Italiana”, separata ai lati da due bande di colore rosso e blu, identificative rispettivamente degli Stati Uniti d’America e dell’Europa. A sinistra, nel giro, firma dell’autore “A. Masini”. Sull rovescio c'è la raffigurazione del Colosseo, a rappresentare l’Italia che ospita per la prima volta la Ryder Cup. In basso, la scritta “Roma”, a seguire “R”, identificativo della Zecca di Roma; in alto, il valore “10 Euro”; nel giro, interpretazione grafica del “Green” di un campo da golf su cui campeggia la scritta “Ryder Cup 2023”.