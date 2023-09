L'Open de France live su Sky, 3 Azzurri al via

Golf

Per la prima volta nella storia la Ryder Cup, il torneo di golf più importante al mondo, si svolgerà in Italia. Prima dell'evento, che sarà trasmesso da Sky Sport dal 29 settembre al 1 ottobre, verrà disputato un All Star Match tra celebrità accomunate dalla passione per il golf: sul green del Marco Simone Golf & Country Club di Roma si sfideranno campioni dello sport come Djokovic e Sainz ed ex stelle come Shevchenko e Bale. Ma non saranno i soli: ecco i protagonisti I CONVOCATI PER LA RYDER CUP A ROMA: VIDEO