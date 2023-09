Il Team Europa conquista per la quarta volta nella sua storia la Junior Ryder Cup, torneo riservato agli Under 18 e antipasto di quanto vedremo da venerdì al Marco Simone Golf & Country Club. Il team del Vecchio Continente si impone 20.5 a 9.5 sugli Stati Uniti, grazie anche agli azzurri Giovanni Daniele Binaghi e Francesca Fiorellini. Alle 16 la cerimonia inaugurale della Ryder Cup in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW REGOLAMENTO E FORMATO - GUIDA TV

C'è subito un trionfo per l'Europa nella settimana di Ryder Cup. Il Team Europe ha infatti conquistato la Junior Ryder Cup, 12ª edizione della sfida a livello Under 18 con il Team USA, confronto tra squadre di dodici giocatori, sei ragazzi e sei ragazze che si è svolto dal 26 al 28 settembre sui green del Golf Nazionale di Sutri e del Marco Simone Golf & Country Club, Guidonia Montecelio, Roma. In quello che è stato un vero e proprio antipasto di quanto si vedrà da venerdì, l'Europa guidata dallo scozzese Stephen Gallacher si è imposta sugli Stati Uniti con il punteggio di 20.5 a 9.5, centrando la quarta affermazione contro le 7 americane (e un pareggio). Successo che profuma di azzurro grazie alla presenza di Giovanni Daniele Binaghi e Francesca Fiorellini, che hanno ricevuto una wild card da parte del capitano europeo. In passato sono stati protagonisti della Junior Ryder Cup campioni come Scottie Scheffler (attuale numero 1 del golf mondiale maschile), Jordan Spieth, Justin Thomas, Tony Finau, Lexi Thompson e Rose Zhang e gli europei Rory McIlroy, Nicolas Colsaerts, Suzann Pettersen, Emily Pedersen e Carlota Ciganda.

Fiorellini: "Che onore rappresentare l'Europa" "Sono felicissima, l'Europa non vinceva da tanti anni, anche il capitano Stephen Gallacher ci ha motivati sin dall'inizio. Ho lavorato tantissimo per essere selezionata in questo team, sono orgogliosa di poter rappresentare l'Europa". L'azzurrina del golf, Francesca Fiorellini, non nasconde la soddisfazione per il successo conquistato dalla squadra del Vecchio Continente nella Junior Ryder Cup. Il Golf Nazionale di Sutri e il Marco Simone Golf & Country Club, teatri della Ryder, sono due campi "incredibili". "Il primo aveva condizioni ottime e green molto veloci. Il secondo ovviamente essendo il campo della Ryder era super difficile, con un rough alto. Se vai fuori devi fare lay up, e soprattutto per noi donne è molto difficile".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Junior Ryder Cup (@jrrydercup) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie