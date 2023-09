The Masters, la leggenda continua su Sky

Anche il prossimo anno il Masters , l’unico dei 4 Major maschili che si disputa ogni anno sullo stesso percorso, l’Augusta National Golf Club in Georgia, sarà trasmesso live su Sky Sport Golf e in streaming su NOW . L’appassionante inseguimento alla Green Jacket , la giacca verde che spetta di diritto al campione del Masters, riparte dal trionfo del 2023 del basco Jon Rahm, il quarto spagnolo della storia a imporsi all’Augusta National. Tutti i migliori golfisti del mondo vorranno sollevare l’ambito trofeo che raffigura l’Augusta National Clubhouse e si sfideranno sui campi di uno dei club più famosi d’America da giovedì 11 a domenica 14 aprile 2024.

Il grande golf è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Al 206 del telecomando Sky e in streaming su NOW, ecco il canale interamente dedicato: Sky Sport Golf. Più di 35 tornei live a stagione: oltre a tutti i Major, il Masters, il PGA Championship, lo US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, tra cui l’Open d’Italia.

Ryder Cup live su Sky, da Roma fino al 1^ ottobre

In questi giorni i riflettori di Sky Sport Golf sono puntati sull’attesa Ryder Cup 2023. La tradizionale sfida tra Europa e Stati Uniti, che ogni due anni vede il confronto tra 24 dei migliori campioni del golf e che per la prima volta si svolge in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma, si può seguire per intero su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport Golf sta dedicando oltre 50 ore di copertura in diretta dell’evento, con studi e approfondimenti prima, durante e al termine delle giornate di gioco. Su Sky Sport 24, ogni sera alle 20, la striscia “L’Originale– Speciale Ryder Cup” racconta, analizza e commenta il torneo con ospiti in studio e dal Marco Simone Golf & Country Club.