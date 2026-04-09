Vietato infrangere le regole al torneo di golf più atteso dell'anno. Se n'è accorto anche Mark Calcavecchia, campione all'Open Championship del 1989, che è stato allontanato dalla sicurezza dopo aver utilizzato il suo smartphone nonostante fosse proibito. E non è l'unica norma da rispettare obbligatoriamente... Da giovedì 9 a domenica 12 aprile il Masters Tournament ad Augusta è in diretta su Sky Sport Golf e NOW

Essere il campione di un Major non sottrae dalle rigidissime regole del The Masters ad Augusta. Se n'è accorto anche Mark Calcavecchia, ex campione Major classe 1960. Uno che in carriera ha vinto un Open Championship (1989) e per 18 volte ha partecipato al Masters tra il 1987 e il 2008 ottenendo come miglior risultato un secondo posto (1988). Ma cosa è successo? Calcavecchia era presente ad Augusta come invitato onorario, merito guadagnato per aver vinto uno dei quattro tornei major del golf. Suo malgrado, tuttavia, il golfista statunitense è stato 'beccato' mentre utilizzava il suo smartphone e per questo è stato invitato a lasciare la proprietà dell'Augusta National. Già, perché presenziare col telefono è assolutamente proibito nel torneo che si disputa in Georgia: come noto, tutti gli spettatori devono lasciare i propri cellulari all'ingresso così come tablet e computer. Ma non è tutto: è vietato indossare il cappellino al contrario, divieto tassativo come scattare fotografie durante il torneo (possibile invece farlo in occasione dei giri di prova dal lunedì al mercoledì). E ancora: nessuna richiesta di autografi ai giocatori in campo, dove non viene concesso introdurre cibo e bevande. Figuratevi fischiare o deridere i colpi sbagliati, ma in compenso ogni visitatore può portare con sé una sedia pieghevole. Lo stesso episodio di Calcavecchia era capitato in passato a Charlie Rymer, ex giocatore e commentatore, allontanato nel 2011 a causa del cellulare. L'anno scorso, invece, Matt Thurmond (allenatore di golf maschile all'Arizona State University) era stato allontanato per via dei suoi... pantaloncini corti. Ebbene sì, l'ennesima regola ferrea del Masters.