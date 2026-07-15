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Il fascino senza tempo del The Open Championsip di golf

Francesca Piantanida
©Getty

Il golf torna nella sua dimensione più autentica. Il Royal Birkdale ospita il The Open Championship 2026, il major più antico del mondo, con Scottie Scheffler a difendere il titolo e due italiani, Francesco Molinari e Francesco Laporta, a inseguire la Claret Jug

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