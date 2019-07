Simona Quadarella ha vinto l'argento negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019: l'azzurra si mette al collo una magica medaglia dopo aver tenuto testa fino agli ultimi 50 metri alla fuoriclasse Katie Ledecky. Un duello appassionante destinato a ripetersi tra un anno a Tokyo. Seconda medaglia per la Quadarella a questi Mondiali dopo l'oro conquistato nei 1500.

Delusione Panziera

Oggi è arrivata anche la grande delusione del quarto posto di Margherita Panziera nella finale 200 dorso. L'azzurra, oro europeo un anno fa a Glasgow, era arrivata in Corea con il miglior tempo al mondo (2'05"72), ma non è mai stata in grado di esprimersi sui suoi livelli. Vince l'oro la sorpresa 17enne Regan Smith che in semifinale aveva stampato il nuovo record del mondo. Per la Panziera il rammarico di un quarto posto con i vecchi fantasmi dell'ansia tornati a galla.

Gli altri risultati

Oltre alla medaglia d'oro del Settebello e alle semifinali 50 rana in cui hanno gareggiato la rivelazione Benedetta Pilato e Martina Carraro (rispettivamente terza e quarta nell'ordine di arrivo), l'Italia è stata impegnata anche nella finale 4x100 stile mista. Per la squadra composta da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini però è arrivato soltanto un ottavo posto.