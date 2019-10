In vasca a Livigno, Pellegrini vs Pellegrino: è sfida all'ultima bracciata. VIDEO

Federica e Federico, i quasi omonimi in una sfida in vasca. Due campioni olimpici e mondiali che accettano di cambiare sport. Soprattutto Pellegrino, che decide di affrontare i 50 stile libero vestito da fondista: “Già tanto che non sono andato a fondo”. Adesso toccherà alla Pellegrini sciare in…costume!

Si potrebbe partire da un gioco di parole facile e semplice: per non andare a fondo Federico Pellegrino si affida a Federica Pellegrini. E lo fa davvero, ma non per stare a galla visto che il campione mondiale di sci di fondo nuota tranquillamente, ma per una sfida gioco che è andata in scena a Livigno, sede di allenamenti delle Federazioni italiane di nuoto e di sport invernali.

Nella piscina “Aquagranda” Pellegrino ha accettato di sfidare sui 50 metri stile libero la Pellegrini. Lo ha fatto vestito da fondista, aumentando così la difficoltà del gesto in acqua mentre Federica al suo fianco ha nuotato sorridendo senza fare alcun tipo di fatica, anzi: ha approfittato della lentezza del momento per guardare lo stile di Federico e correggerlo dopo.

Ovviamente la gara si è conclusa con ironia e i due campioni si sono dati appuntamento sulla neve con Federica che scierà... in costume!