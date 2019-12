Nuoto, Europei vasca corta: Pilato regina nei 50 rana a soli 14 anni

Agli Europei in vasca corta di Glasgow l'exploit della pugliese medaglia d'oro nei 50 rana con record italiano e mondiale juniores. "Mi fa un certo effetto. Ma non devo dimostrare niente a nessuno, io rimando con i piedi per terra, sono una ragazza normalissima". Una doppietta al femminile, Martina Carraro è d'argento in attesa sabato della sfida nei 100

Ride, piange, poi ride ancora la piccola Benedetta, per tutti semplicemente Benny, al suo primo oro europeo assoluto. Emotiva e un po' sbadata solo quando si confonde, non sa quale sia il suo blocco di partenza, ci pensa Martina Carraro a indirizzarla su quello giusto. L'allegria del siparietto iniziale svanisce e dopo il tuffo si trasforma in determinazione. Le unghie affilate sono laccate di un colore azzurro come l'acqua sopra la quale riesce a scivolare in progressione. La rana di Benedetta è moderna, simile a quella del fuoriclasse britannico Peaty, è tutta potenza, un ritmo altissimo con le braccia fuori dall'acqua. Ha 14 anni perché lo dice la carta di identità, perché è un'adolescente che studia e si diverte tra i banchi del suo liceo a Taranto, perché adora scrivere e postare sui social senza comunque esserne dipendente. In gara, invece, Benny sfodera una maturità impressionante. Lo dimostra il modo in cui ha gestito le tre gare in meno di 9 ore, tensione annessa, migliorandosi ogni volta: la batteria in 29"63, la semifinale in 29"48 e, a distanza di 70 minuti, la finale vinta in 29"32 che è il nuovo record Italiano e pure il nuovo record mondiale juniores.