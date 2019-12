Nuoto, Europei vasca corta: Pilato oro nei 50 rana. 6 medaglie azzurre nella 1^ giornata

Arrivano 6 medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei in vasca corta a Glasgow: la straordinaria 14enne Benedetta Pilato domina la gara dei 50 rana femminili e vince l'oro davanti all'altra azzurra Martina Carraro. Bronzo per Cusinato nei 400 misti e per Detti nei 400 stile, così come per Scozzoli nei 50 rana uomini e per la staffetta 4x50 stile uomini