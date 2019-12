Nuoto, Europei vasca corta: Quadarella oro nei 400 stile. L'Italia chiude con 20 medaglie

Si chiude con il trionfo della nuotatrice azzurra l'Europeo di Glasgow: dopo il successo nei suoi 800, la romana ha vinto anche i 400. Poi altri tre argenti, firmati da Alessandro Miressi nei 100 stile, Elena di Liddo nei 100 farfalla e dalla 4x50 mista femminile. In totale 20 medaglie per gli azzurri

Si chiude con una giornata ricca di trionfi e con una regina a bagno nell’oro l’Europeo in vasca corta di Glasgow. Dopo aver vinto i suoi 800 stile libero, infatti, Simona Quadarella ha terminato in trionfo salendo sul gradino più alto del podio anche nei 400, chiudendo in 3'59"75 davanti alla tedesca Isabel Marie Gose (4'00"01) e alla ungherese Ajna Kesely (4'00"04)

Ma non è finita qui. E’ arrivata anche una splendida doppietta di argenti per l’Italia grazie ai secondi posti di Alessandro Miressi nei 100 stile libero (45"90) alle spalle del russo Vladimir Morozov (45"53) e Elena di Liddo nei 100 farfalla donne. L'azzurra ha chiuso in 56"37 alle spalle della bielorussa Anastasiya Shkurdai (56"21). Dopo l'oro nei 100 rana, e l'argento nei 50, fa tripletta conquistando il bronzo nei 200 Martina Carraro, terza in 2'19"68 con record italiano.

Un altro argento poi è arrivato, infine, anche nella 4x50 mista femminile: Silvia Scalia, Benedetta Pilato, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro hanno chiuso in 1'44'92, nuovo record italiano, alle spalle della Polonia, oro in 1'44"85, e davanti alla Russia, bronzo in 1'44"96. Quinto posto degli uomini nella 4X50 mista.