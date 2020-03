Federica Pellegrini aprirà un'asta on line con i suoi cimeli, il cui ricavato sarà devoluto all'ospedale di Bergamo, uno dei presidi in prima linea nella lotta alla pandemia coronavirus. Lo ha annunciato la nuotatrice veneta intervenendo alla trasmissione "Otto e mezzo" su La 7. "E' ancora in fase embrionale, ci vorrà ancora qualche giorno ma anch'io, nel mio piccolo, ho voluto aiutare Bergamo che probabilmente è il posto che più ha bisogno di aiuto", ha detto la campionessa olimpica. Nell'asta online si troveranno "24 cimeli sportivi più importanti, più i vestiti usati durante 'Italia's got Talent' e il devoluto andrà all'Ospedale di Bergamo. In settimana faremo le prove tecniche e la prossima settimana l'asta sarà operativa". La 'Divina' ha poi spiegato con una story su Instagram che terrà aggiornati i fans sui social nei prossimi giorni. Federica Pellegrini ha anche parlato di questo momento particolare, tra la paura del Covid-19 e il rinvio di un anno dei Giochi Olimpici di Tokyo: "In questo momento sono un po' distaccata da quella che può essere la paura o il panico che certi numeri possono provocare - le parole dell'azzurra - Bisogna affrontare tutto con un po' di freddezza, sono le persone che stanno male ad aver bisogno di tutto il resto. Da sportiva, sono stati giorni intensi, a rincorrere le varie notizie riguardanti le Olimpiadi, alla fine è arrivata quella del rinvio che è la cosa più giusta".