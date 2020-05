Felugo: "Peccato lo stop, ma pronti a ripartire"

Il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo è intervenuto a Sky Sport 24 e ha commentato l'addio alla panchina di Ratko Rudic: "È stato un onore avere con noi il più grande allenatore di sempre, resta l'amaro in bocca per non aver potuto vincere insieme la Champions a causa dello stop alle competizioni". Ora però si guarda avanti "Siamo pronti a ripartire con ancora più entusiasmo - ha spiegato Felugo - grazie a un allenatore giovane e affamato come Gabriel Hernandez"