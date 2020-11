Un quinto posto nei 200 dorso in vasca corta, un quarto nella staffetta 4×100 stile libero donne, un settimo nella mista e, infine, un altro quarto posto nei 'suoi' 200 stile libero. È stato un ritorno più che positivo per Federica Pellegrini, tornata all'attività agonistica a Budapest dopo le due settimane chiusa in casa per via del coronavirus. La Divina è soddisfatta del suo ritorno e ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport. "Sono super contenta - ha commentato la nuotatrice -. In primis per essere riuscita a raggiungere la mia squadra, anche se solo per l’ultimo match. Ne avevo bisogno per me e sentivo che anche loro ne avevano bisogno. Dopo tutto quello che mi è successo, mi sono buttata "simbolicamente " in acqua, non sapendo esattamente cosa potesse venirne fuori. Infatti ero agitata prima della prima gara, che poi era i 200 dorso, diciamo non esattamente la mia gara, quella che conosco così bene. Quando fai le visite mediche dopo essere guarita dal Covid, la prima cosa che ti dicono è 'parti gradatamente'. Per cui non è che potessi buttarmi in acqua il primo giorno e spingere 8 km come se niente fosse, a parte che non ce l’avrei neanche fatta. Il dubbio più grosso che avevo in quei giorni era il fatto di avere strascichi sia a livello cardiaco che a livello polmonare. Aver spazzato via questi dubbi in gara è stato per me molto importante: perché puoi fare tutte le visite e gli allenamenti del caso, ma la gara è una cosa diversa".