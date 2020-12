Pallanuoto, la Champions League è live su Sky

leggi anche

E, dopo i mesi pieni di dubbi e tormenti per l’emergenza Covid che aveva stoppato la scorsa edizione, adesso che il motore sta per riaccendersi, le italiane si ripresentano ancora numerose e parecchio competitive: Pro Recco, Ortigia Siracusa nel girone di Ostia, Brescia in quello di Budapest, vere e proprie “bolle” create sull’esempio dei grandi tornei continentali di calcio della scorsa estate che, replicate a marzo ed aprile, promuoveranno le migliori otto che andranno a sfidarsi nelle finali di Hannover per la conquista della Coppa. Lì, ad Hannover, nel giugno del 2019, il Ferencvaros di Budapest è stata l’ultima a poter festeggiare, settima vincitrice diversa nelle ultime sette edizioni, tanto per ribadire quanto competitiva, complicata e, quindi, piena di fascino, sia diventata questa Champions delle piscine. Non vedevamo l’ora che tornassero a guizzare i muscoli in acqua, a farla schiumare di talento, a colorarla con le bandiere di tutta Europa. E con il rosso e il blu di Sky Sport: da oggi, lunedì 14 dicembre e fino a giovedì 17 la pallanuoto dei campioni è nella “casa dello sport”. Bentornata.